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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفل موسيقى لثنائى العود بقصر الأمير طاز الجمعة المقبل

حفل فنى موسيقي لثنائي
حفل فنى موسيقي لثنائي العود " دينا عبد الحميد" و"غسان اليوسف

يقام مساء الجمعة المقبلة حفل فنى موسيقي لثنائي العود " دينا عبد الحميد" و"غسان اليوسف" فى ليلة جديدة من الإبداع المنفرد في عمل فنى موسيقى جديد بقصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية ذلك المكان الأثرى الذي شهد جميع احتفالات ومقطوعات موسيقية يحبها الجمهور خلال الفترة السابقة.


يأتى ذلك ضمن فعاليات وأنشطة صندوق التنمية الثقافية تحت رعاية وزير الثقافة نيفين الكيلاني، والتى يتم خلالها إقامة عدد متنوع من العروض الفنية، وسيضم الحفل مجموعة من أغانى التراث والأغانى القديمة التي نشأت عليها الاجيال السابقة ، مع تقديم لمستهم الموسيقية وتجاربهم فى التأليف الموسيقى.

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