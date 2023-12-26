أخبار التعليم.. التعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب لتسهيل تأشيراتهم للدراسة في مصر.. استلام الرسائل الجامعية أبرزها… خدمات مقدمة للطلاب من خلال المكتبة المركزية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



جامعة حلوان تعلن عن مبادرة للحفاظ على لياقة الطلاب

أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

القمر والنجم العملاق بولوكس يتجاوران طوال الليل| الخميس

تتزين سماء مصر يوم الخميس القادم بظاهرة فلكية جديدة، وهي اقتران القمر مع النجم بولوكس Pollux، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

التعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب لتسهيل تأشيراتهم للدراسة في مصر

طالبت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظرًا للوضع الراهن واقتراب موعد بداية الدراسة بالجامعات المصرية من الطلاب الوافدين تحديث بعض البيانات التالية لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية الطلاب السودانيين من دولة السودان من خلال معبر قسطل أو ارقين ومن دولة السعودية من خلال المطارات و الطلاب الفلسطينيين من خلال معبر رفح أو المطارات حدث بياناتك وانتظر الرد علي طريق الايميل بشرط سداد كامل رسوم الترشيح علي المنصة

اليوم..انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة قنا



ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس اليوم 26 ديسمبر 2023 قافلة التنمية الشاملة بمحافظة قنا بقرية المفرجية - مركز قوص ".

استلام الرسائل الجامعية ابرزها … خدمات مقدمة للطلاب من خلال المكتبة المركزية

أعلنت جامعة القاهرة ، عن الخدمات التى تقدمها المكتبة المركزية للجامعة و ذلك من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء.