هل تواجه صعوبة في سحب الدم بسبب اختفاء العروق؟ اتبع هذه النصائح

يواجه بعض الأشخاص مشكلة فى سحب الدم أحيانا تختفي العروق ويرجع ذلك للعديد من الأسباب ولكن ، إذا كنت تواجه صعوبة في سحب الدم بسبب اختفاء العروق، يمكنك محاولة بعض الإجراءات التالية وفقا لما كشف عنها موقع هيلثي :

هل تواجه صعوبة في سحب الدم بسبب اختفاء العروق؟

تناول كميات كافية من السوائل قبل سحب الدم للحفاظ على حجم الدم المناسب.

الاسترخاء وتهدئة الأعصاب قبل إجراء سحب الدم.

تسخين المنطقة المراد سحب الدم منها بواسطة وضع قطعة قماش دافئة على المنطقة لتوسيع العروق.

إبلاغ الممرضة أو الفني المسؤول عن سحب الدم إذا كنت تعاني من صعوبة في العثور على العروق، حيث قد يكون لديهم تقنيات خاصة لمساعدتك.

مع ذلك، يجب عليك التواصل مع الطقم الطبي المعني للحصول على توجيهات شخصية وإجراءات محددة لحالتك الفردية.