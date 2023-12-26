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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزير السياحة: افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدث القرن في 2024

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أكد أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والأثار، أنه نعمل على الوصول لـ 30 مليون سائح بحلول عام 2018، مشيرا إلى أن الوزراة عملت مع الجهات المعنية لتحقيق هذا الرقم.

وقال أحمد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، أنه يوجد حوالي 210 ألف غرفة فندقية قادرة على إستيعاب 15 مليون سائح سنويا
.
وتابع مساعد وزير السياحة والأثار، أنه على الرغم من الأزمة العالمية، إلا أن أرقام السياجة في مصر أفضل من العام الماضي، مؤكدا أنه سنصل لأرقام مبشرة، مثل ما كانت عليه السياحة المصرية في عام 2010.

 

سيكون حدث القرن

وأشار احمد يوسف إلى أن المتحف المصري الكبير متوقع أن يتم إفتتاجه في عام 2024، مؤكدا أن افتتاح المتحف سيكون حدث القرن.

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