مجلس القبائل المصرية: التنمية في سيناء تحققت بفضل تواجد إرادة سياسية حقيقية

أكد علاء أجمعيان عضو المكتب الفني بمجلس القبائل والعائلات المصرية، أن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعات التنمية في سيناء.

وقال علاء أجمعيان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" التنمية في سيناء تحققت بفضل تواجد إرادة سياسية حقيقية ونرغب في الاستفادة من ثروات سيناء ".

وتابع علاء اجمعيان:" الدولة حققت الأمن والاستقرار بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه من اجل تنمية سيناء وجذب الاستثمارات لها ".

وأكمل علاء أجمعيان:" الدولة المصرية انفقت ملايين الجنيهات على مشروعات التنمية في سيناء سواء كانت بشبكة طرق أو مشروعات صحية أو سكك حديد او أنفاق لربط سيناء بالوادي ".

ولفت علاء أجمعيان :" هناك تطوير كبير للموانيء المصرية في سيناء خاصة في ميناء العريش الدولي ".