مقـ.تل ثمانية أشخاص وإصابة 18 بغارات تركية على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت متأخر من يوم الاثنين، إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في الغارات الجوية التركية على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية منذ 23 ديسمبر.

واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها وتصنّفه "إرهابيا"، بقتل 12 جندياً تركياً خلال يومين في هجومين منفصلين على قاعدتين تركيتين في شمال العراق.

والإثنين، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس والمرصد السوري أن قصفا تركيا جديدا طال مرافق بنى تحتية تابعة للإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، وتعد قوات سوريا الديمقراطية ذراعها العسكرية.