احتفالا بأعياد الكريسماس.. مركز تنمية المواهب يحيي أمسية فنية بأوبرا دمنهور اليوم

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، ضمن احتفالاتها بأعياد الكريسماس، وبالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لذوي الهمم، أمسية فنية، لمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على مسرح أوبرا دمنهور.

وتنظم الأمسية تحت إشراف الدكتورة هدى حسني "فصلى البيانو" تدريب وقيادة عمر فاروق والغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني، بمشاركة الطلاب ذوي القدرات الخاصة تدريب ميرفت همام، سعيا لدمجهم بشكل طبيعي في المجتمع.

وأوضحت دار الأوبرا المصرية- في بيان- أنه من المقرر أن تبدأ الأمسية بتقديم مجموعة من الأعمال العربية والعالمية، يقدمها طلاب فصل البيانو منها: "خلي بالك من عقلك لـ عمر خيرت، وكان عندنا طاحون لـ الرحبانية" إلى جانب مؤلفات لـ بيتهوفن ، وموتسارت وغيرهم.

ويبدأ عقب ذلك، تقديم فصل الغناء العربي، باقة من الموشحات ، المونولوجات وأعمال الطرب منها:" يا من لعبت به شمول ، كيفك انت ، امسك في حلمك ، حلوين من يومنا والله ، يا عينى عليكى يا طيبة، يا حبيبتي يا مصر ؟ الحلو حلو ، ناويين ، يا أغلى اسم في الوجود ، زهرة المدائن ، أنا لحبيبي ، لولا الملامة ، اسلمي يا مصر ، كما يقام معرض تشكيلى لطلاب فصل الرسم تدريب منى شكري ".