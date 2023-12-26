ملايين ومكافآت منتظرة.. حتحوت يكشف بنود جديدة لعقد فتوح مع الزمالك

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن تفاصيل بنود عقد اللاعب أحمد فتوح مع نادي الزمالك.

وقال عبر برنامجه الماتش على شاشة صدى البلد: “يحق له الحصول على مبلغ نصف مليون جنيه اذا فاز الزمالك بالدوري، ومثلهم حال الفوز بالكونفدرالية أو دوري أبطال افريقيا وفي حالة الانضمام لمنتخب مصر، أو الفوز بكأس مصر، أو احراز اكثر من ١٠ أهداف”.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، إن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض جدد عقده بشروط النادى، مؤكداً أن اللاعب أبدى اعتذاره للجمهور ولزملائه وانتهت الأزمة.

وأضاف سالم، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع كابتن مجدى عبد الغنى : " فتوح قدم اعتذار لجمهور الزمالك وزمايله فى الفريق، وكابتن حسين لبيب قاد المفاوضات بمشاركة عمرو الجناينى وطارق السيد وجمال العدل وأشكرهم على مجهودهم".

وتابع: " أحمد فتوح من أبناء الزمالك والأرقام المنتشرة حول تجديد عقده مع القلعة البيضاء غير حقيقية واللاعب وافق على شروط نادى الزمالك ووعد الإدارة بالالتزام خلال الفترة المقبلة".