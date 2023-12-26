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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليوم.. الأعلى للثقافة يناقش حقوق الملكية الفكرية

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

تنظم لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "حقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

الأعلى للثقافة يناقش حقوق الملكية الفكرية

يدير الندوة الدكتور عبد الله نور الدين، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة كل من:

- الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بني سويف وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية.

- الدكتور خالد عطية مدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا.

- الدكتورة فاطمة الزهراء عادل المستشار القانوني لمدير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سابقًا.

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