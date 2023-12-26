الهجرة الدولية: نزوح 33 أسرة يمنية الأسبوع الماضي

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 33 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي من عدة محافظات.

نزوح 33 أسرة يمنية

وذكرت المنظمة- في بيان، أوردته قناة (اليمن) الفضائية- أن آلية تتبع النزوح التابعة لها، رصدت نزوح 33 أسرة، تمثل 198 فردا، خلال الفترة من 17 إلى 23 ديسمبر 2023.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية، أن حالات النزوح استقرت في مأرب بواقع 19 أسرة، وتعز بواقع 11 أسرة، والحديدة بواقع 3 أسر.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات النزوح الإجمالية ارتفعت في الفترة من 1 يناير إلى 23 ديسمبر 2023، إلى 9 آلاف و896 أسرة، بإجمالي يصل لنحو 59 ألفا و376 فردا.