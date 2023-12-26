الإيسيسكو تحتضن المؤتمر الدولي «نافذة دبلوماسية على اللغة العربية»| اليوم

يحتضن مقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الرباط، أعمال المؤتمر الدولي “نافذة دبلوماسية على اللغة العربية”، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023.

نافذة دبلوماسية على اللغة العربية

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الدولي- الذي تنظمه الإيسيسكو، احتفاء باليوم العالمي للغة العربية- حضورا لمسئولين وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المغرب، وخبراء دوليين وأساتذة بعدد من الجامعات المرموقة.

ويسعى المؤتمر إلى التنويه بأهمية تطوير برامج تعليم اللغة العربية لأهداف دبلوماسية، وبمكانة لغة الضاد الحضارية وأثرها الفعال في أروقة السياسة والدبلوماسية.

كما سيشهد المؤتمر، عقد دورة تدريبية تخصصية حول الطرق الحديثة لتعليم اللغة العربية لأغراض دبلوماسية.