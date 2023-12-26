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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى: البنك الأهلي يحتاج للتوفيق فقط

صدى البلد

أكد طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلي أن فريقه كان يحتاج للتوفيق فقط في الفترة الحالية، وذلك بعد الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري العام.

 

وقال طارق مصطفى في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توفيق الله هو ما كان نطلبه، تلقينا 3 هزائم متتالية، وكنا لا نستحق الهزيمة، كنا نهدر الفرص بغرابة، وتسكن شباكنا أهداف سهلة".

 

وأضاف: "جميع المدربين السابقين في البنك الأهلي محترمين، وعلى مستوى عالي، هناك ضغوط على البنك الأهلي منذ بداية الموسم لأن طموحه يجب أن يكون أفضل من ذلك بسبب إمكانياته".

 

وأتم طارق مصطفى تصريحاته قائلًا: "البنك الأهلي يضع خطة للمنافسة على القمة في جدول ترتيب الدوري، إلا أن الهزيمة الواحدة تتسبب في الهزيمة التي تليها".

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