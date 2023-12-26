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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو لإدارة بيراميدز: لاعب كرة القدم لا يجب أن يصبح موظفا

صدى البلد

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة لمسئولي بيراميدز، وذلك بعد الهزيمة أمام مودرن فيوتشر، في نصف نهائي كأس سوبر الأبطال.

 

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نصيحتي لإدارة بيراميدز، وأنا أعلم أنهم يسيرون باحترافية كبيرة، إلا أن لاعب كرة القدم يجب أن تجعله يشعر بالجوع".

 

وأضاف: "لا يجب أن يعلم اللاعب أن راتبه سيكون في حسابه يوم 1 في الشهر، لا أدعو لتأخير المرتبات، إلا أن لاعب كرة القدم لا يجب أن يصبح موظفًا".

 

وكان مودرن فيوتشر قد تأهل لنهائي كأس سوبر الأبطال بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14-13، في الدور نصف النهائي.

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