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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليمات مهمة من «آداب القاهرة» للطلاب في الامتحانات |تعرف عليها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023-2024.

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت ، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول سوف تعقد بداية من 25 ديسمبر الجارى ، حضوريا بالكلية .

كما أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة تعليمات هامة قبل بدء الامتحانات وهى :

  1. يمنع دخول الطالب إلي لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصي وبسبب مبرر.
  2. يجب على كل طالب أن يترك أي كتب أو مذكرات ، أو أي أوراق تتعلق بمادة الامتحان خارج اللجنة الامتحانية.
  3. يجب علي كل طالب النظر في ورقة الأسئلة الخاصة به ورقة إجابته فقط، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله أو أمامه أو بمن خلفه.
  4. يمنع اصحاب الطلاب للهاتف المحمول الخاص به أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية وفي حالة إحضار الطلاب لأي من هذه الأدوات معه لابد من القيام بإغلاقها عند دخول اللجنة، ووضعها في جيبه أو حقيبته، ومن يضبط وبحوزته هذه الأدوات مفتوحة يحال لمجلس تأديب باعتباره شروعا في الغش .
  5. في حالة الغش أو الشروع فيه عن طريق التلفون المحمول أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية التي تسخدم كموبايل لن يتم تسليم أداة الغش إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الابتدائى وصيرورته نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للطلاب، أو صدور حكم مجلس التأديب الاستئنافي للطلاب في الطعن المقام من الطالب.

وعلى جانب آخر نجحت جامعة القاهرة، تحت توجيه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في مواصلة النهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي خلال عام 2023، في إطار الرؤية الواضحة التي تم وضعها منذ أكثر من 6 سنوات من خلال حزمة إجراءات لدعم وتطوير البحث العلمي، والتي نتج عنها نجاح الجامعة في تحقيق وإحداث طفرة كبيرة بها، وهو ما اتضح في العديد من الجوانب التي تضمنت ارتقاء علماء وباحثي الجامعة في المؤشرات العالمية، وزيادة النشر الدولي، وتقدُم المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، والاكتشافات العلمية والأثرية.

واستعرض الدكتور محمد الخشت، تقريرًا عن ما حققته الجامعة خلال عام 2023 في منظومة البحث العلمي وتطويرها، فعلى مستوى الاكتشافات العلمية المُتحققة خلال عام 2023، شارك فريق بحثي بكلية الهندسة في كشف علمي مصري بالأهرامات لممر جديد للهرم الأكبر خوفو، كما اكتشف فريق بحثي آخر بكلية العلوم سلحفاة نهرية عمرها أكثر من 70 مليون سنة بمدينة الخارجة بالتعاون مع جامعات الوادى الجديد واليابان وأسبانيا وهو أول كشف يسجل بمصر وشمال أفريقيا.

وواصلت المجلات العلمية التي تصدرها الجامعة تقدمها بشكل كبير على مدار عام 2023، ومنها المجلة الدولية للعلوم البيطرية التي حصلت على المركز الثامن عالميًا في ترتيب المجلات والدوريات العلمية في مجال الطب البيطري في التصنيف الحالي لقاعدة البيانات الدولية سكوبس بمعامل تأثير 2.2 درجة، ومتصدرة أفريقيا والشرق الأوسط، ومجلة جامعة القاهرة للأورام والتي حصلت على أول معامل تأثیر دولي لها بلغ 1.8 من مؤسسة كلاریفت اناليتكس العالمیة لأول مرة لتصبح مع مجلات العلوم الطبية المدرجة عالميًا من أعلى مؤسسة تصنیف المجلات العلمیة في مجال الأورام على مستوى العالم، كما حصلت مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية على معامل التأثير الدولي من كلاريفت أنالتكس العالمية.

وتصدرت مجلة جامعة البحوث المُتقدمة JAR الدوريات المصرية والأفريقية في تصنيف كلاريفيت العالمي للدوريات العلمية للعام 2022، ووصولها إلى المركز السابع عالميًا وفق المؤشر الأمريكي Clarivate بمعامل تأثير بلغ 12.82، في تقدم غير مسبوق لم تصل إليه مجلات عالمية كبرى، والمركز الأول في الشرق الأوسط، وتم إتاحة المجلة العلمية لكلية الآثار جامعة القاهرة مجانا على موقعها باللغتين العربية والإنجليزية.

كلية الاداب جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول تعليمات هامة قبل بدء الامتحانات

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