حب الطفولة للكوشة.. زفاف أشرف وإسراء في ليلة من ألف ليلة

في ليلة بهيجة وفرحة عارمة، احتفل أشرف إبراهيم، نجل الراحل إبراهيم شحاتة، مدير الأمن الصناعي بجريدة الجمهورية، بزفافه على الآنسة إسراء أشرف كريمة عائلة العشماوي .

شهد الحفل حضوراً كبيراً من الأهل والأصدقاء والشخصيات المهمة، واقيم الزفاف في قاعة فخمة بمدينة القاهرة، حيث تم تنظيم الحفل بأجواء من الجمال والرومانسية.

حضر الحفل العديد من رجال الأعمال والإعلاميين والشخصيات العامة والأصدقاء المقربين للعروسين، وكانت المناسبة فرصة للاحتفال وتبادل التهاني .

وقد شهدت ليلة الزفاف أجواءً مفعمة بالسعادة والابتهاج، وقد بدت العروس بفستان زفاف أنيق وساحر، في حين كان العريس يتألق ببدلة انيقة.