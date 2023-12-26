تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين فتوح وشيكابالا بعد التجديد للزمالك.. فيديو

كشف الإعلامي هاني حتحوت تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين أحمد فتوح وشيكابالا، قائد نادي الزمالك، بعد تجديد الأول مع الأبيض.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه «سيجري خلال الساعات القليلة المقبلة، عقد جلسة صلح بين أحمد فتوح وشيكابالا، من أجل إنهاء جميع الخلافات بين الطرفين، خاصة بعدما وافق اللاعب على تجديد تعاقده مع النادي لمدة 3 سنوات جديدة».

وأضاف حتحوت أن «إدارة الكرة ستنهي الأزمة بين الثنائي أحمد فتوح وشيكابالا، خلال ساعات قليلة، من أجل فتح صفحة جديدة، بعد أن جدد الأول على عقود للزمالك».

ونقل حتحوت عن مصدر قوله «إنه من المقرر أن يعتذر أحمد فتوح لللاعبين في أول مران، ويوضح لهم بعض الأمور التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن الأزمة نشبت قبل مباراة زد في الدوري المصري على خلفية خروج اللاعب من المعسكر».

وأشار حتحوت إلى أن أغلب لاعبي الزمالك استقبلوا خبر تجديد فتوح بترحاب شديد ولا توجد أي أزمات بين اللاعب وباقي اللاعبين في الفريق، مضيفًا أنه «كان هناك بعض «الزعل» من الكبار في الفريق ولكن بعد التجديد، الأزمة انتهت».