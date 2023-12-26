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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة: غياب الزمالك أثر سلبًا على كأس السوبر.. تفاصيل

صدى البلد

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن غياب نادي الزمالك عن المشاركة في كأس السوبر المصري أثر على البطولة.

كما نفى الكومي، خلال لقاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن يكون أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة قد غابوا عن حضور مباراة بيراميدز ضد مودرن فيوتشر في نصف النهائي الأول من كأس السوبر.

وقال الكومي إن عامر حسين كان متواجدًا من الساعة الثالثة مع مراقبي المباراة، مضيفًا أن جميع أعضاء مجلس الإدارة كان متواجدين في المباراتين باستثناء محمد أبو الوفا، لأنه تعرض لنزلة معوية وغاب لأسباب صحية.

وتحدث الكومي عن أن غياب قطب جماهيري مثل نادي الزمالك مؤثر جماهيريًا على البطولة، قائلًا: «أنا حزين لعدم وجود الزمالك ولكن لسنا ندمانين لأن يجب أن تطبق اللوائح بشكل سليم».

وأردف قائلًا: «كان يجب تطبيق العدالة واللوائح على الزمالك باستبعاده من كأس السوبر مثلما كان سيحدث لو الأمر مع الأهلي أو غيره».

وأشار الكومي إلى أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا حضرها في حدود 8500 مشجع أهلاوي في المباراة في ملعب تتسع مدرجاته نحو 40 ألف مشجع.

ووجه الكومي الشكر لمسؤولي مجلس أبوظبي على التنظيم بالتعاون مع الشركة المتحدة، مضيفًا أنه يتوقع زيادة الجماهير في المباراة النهائية.

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