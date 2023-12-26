اجتماع ناري بين الزمالك ومحمد صبحي لتجديد عقده

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، عن آخر تطورات تجديد عقد محمد صبحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد تمديد عقد اللاعب أحمد فتوح.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»،أن عقد محمد صبحي مع الزمالك ينقضي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل، ولكن إدارة نادي الزمالك، ستجتمع مع اللاعب ووكيله خلال ساعات، لحسم ملف تجديده، مثلما حدث مع زميله أحمد فتوح.

وشدد حتحوت، إن الحارس محمد صبحي مستمر مع الزمالك، بعدما تأكدت إدارة البيض، إن الحارس لم يوقع على عقود انتقاله لأي ناد آخر، وبالتأكيد اللاعب يريد الاستمرار في نادي الزمالك.