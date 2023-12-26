تطورات جديدة في شكوى فرجاني ساسي ضد الزمالك.. ما هي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن كواليس أزمة مستحقات التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، بعد وصول خطاب، بشأن حكم جديد خاص بالمستحقات المتأخرة للاعب، التي وصلت إلى 690 ألف يورو.

وأوضح هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، نقلا عن مصادر في الزمالك، إن قضية فرجاني ساسي لن تؤثر على موقف قلعة ميت عقبة، من القيد، وكل ما يثار لا أساس له من الصحة، خاصة أن القضية في مراحلها الأولى

وأفاد حتحوت، إن التونسي فرجاني ساسي سبق وحصل على حكم ضد الزمالك في موسم 2022، بشأن مستحقاته المالية المتأخرة ، تتضمن مبالغ جرى خصمها منه، واللاعب تقدم بشكوى من جديد ضد الزمالك، وبها نفس طلباته، و(فيفا) أصدر حكما له بنفس المستحقات، والقلعة البيضاء ستتقدم بالفعل باستئناف أمام المحكمة الرياضية، وسيجري الاستناد على الحكم السابق للمحكمة الرياضية.