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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان يتسلم خطابا من رئيس الإيجاد للقاء حميدتي

ارشيفي
ارشيفي

قالت مصادر إن رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح برهان تسلم خطابا من رئيس الإيجاد يدعوه فيه للقاء قائد قوات الدعم السريع.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار أكد أن القوات المسلحة منتصرة بعزيمتها وصبرها ،داعيا الى عدم  ‎الالتفات إلى الشائعات ومخططات اغتيال المعنويات.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة في خطابه بمناسبة تطورات الأوضاع بالبلاد ‎ان توسع دائرة الحرب إلى ولاية الجزيرة، وحاضرتها مدينة ودمدني، مقلق وتسبب في احباط للشعب السوداني، لكن نطمئنكم أن هذا التمدد لا يعني انتصار قوات التمرد على السودانيين والجيش السوداني، فالحرب تقليدياً يشوبها تقدم وتأخر، مدٌ و جزر، فالحرب كر وفر، وفق معطيات المعركة والمعطيات الوقتية، اطمنكم ان قادتنا العسكريين على دراية بجميع مخاوفكم، وكل عثرة في الحرب هي تجربة لتجويد ما بعدها، و القيادة العسكرية تدرس ذلك، وتتهيأ لخوض معركة النصر.

 ودعا كذلك القوى السياسية والمدنية الوطنية الي تبني قضايا الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة،  وحمل تطلعاته ورغباته كمسؤولية وأولوية وتكوين جبهة عريضة، وعدم ترك الساحة للتنظيمات التي تدعم التمرد تحت مسميات عديدة، وتسعى لاختطاف الصوت المدني، وتسويق الأوهام، للشعب السوداني والمجتمع الإقليمي والعالمي.

وحث القوي الوطنية علي قيادة العملية السياسية في السودان، لتأسيس الدولة السودانية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز،  وأخذ زمام المبادرة. 
 

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