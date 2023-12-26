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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: المواطن في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه برغم التحديات الإقليمية والدولية، لا تتوقف جهود الدولة المصرية من أجل تحسين أحوال المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم على مختلف الأصعدة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "تحسين معيشة المواطنين" - أنه في هذا الصدد، تأتي التوجيهات الرئاسية بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة، وتخفيض عجز الموازنة، مع تكثيف العمل في مختلف المجالات والمشروعات التنموية والخدمات ذات العائد المباشر على المواطنين، ومواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة برنامج "تكافل وكرامة" وزيادة المستفيدين إلى 22 مليون مواطن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا الإطار، تأتي جهود الحكومة لتوفير كافة السلع الأساسية وطرح كميات إضافية من خلال منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات، وتشديد الحملات على الأسواق للتأكيد على توفير السلع وكافة احتياجات المواطنين وبأسعار مناسبة.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

ولفتت الصحيفة إلى أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وزيادة أعداد المستفيدين من مظلة التأمين الصحي الشامل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال المبادرات الرئاسية العديدة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وبرامج "تكافل وكرامة"، يؤكد أن المواطن في مقدمة الاهتمامات والأولويات للدولة المصرية، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

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