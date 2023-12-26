عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ليه الموبايلات الحلوة محدش بيشتريها.. تعرف على أفضلها

ليه الموبايلات الحلوة
ليه الموبايلات الحلوة محدش بيشتريها..تعرف على أفضلهم

في عالم الهواتف المحمولة، تلعب الجماليات دورًا مهمًّا في جذب انتباه المستهلكين. فالعديد من الشركات المصنعة للهواتف المحمولة تتباهى بتصميماتها المبتكرة والمميزة، والتي غالبًا ما تتميز بمواد عالية الجودة وألوان جذابة.

ولكن على الرغم من ذلك، لا تحظى الهواتف المحمولة الجميلة دائمًا بشعبية كبيرة. فهناك عدة أسباب تجعل المستهلكين يفضلون شراء هواتف محمولة ذات تصميمات أقل إثارة، منها:

 

السعر

 

الهواتف المحمولة الجميلة غالبًا ما تكون أغلى من الهواتف المحمولة ذات التصميمات الأقل إثارة. وهذا يجعلها أقل جاذبية للمستهلكين الذين يبحثون عن قيمة مقابل المال.

 

القابلية للكسر

 

الهواتف المحمولة الجميلة غالبًا ما تكون مصنوعة من مواد أكثر تكلفة وحساسة للكسر. هذا يجعلها أكثر عرضة للتلف، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصيانة أو الاستبدال.

 

الاختلافات في الأذواق

 

الجمال أمر نسبي، وما يعتبره شخص ما جميلًا قد لا يعتبره شخص آخر كذلك. هذا يجعل من الصعب على الشركات المصنعة للهواتف المحمولة إرضاء الجميع بتصميم واحد.

 

ولكن هناك أيضًا بعض الهواتف المحمولة الجميلة التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل:

 

• iPhone 13 Pro Max: يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج والألومنيوم، كما أنه مزود بأحدث التقنيات، مثل شاشة OLED ومعالج A15 Bionic.

ليه الموبايلات الحلوة محدش بيشتريها..تعرف على أفضلهم

• Samsung Galaxy S22 Ultra: يتميز هذا الهاتف بتصميم متطور مصنوع من الزجاج والألومنيوم، كما أنه مزود بكاميرا رائعة وشاشة AMOLED رائعة.

ليه الموبايلات الحلوة محدش بيشتريها..تعرف على أفضلهم

• OPPO Find X5 Pro: يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج والجلد، كما أنه مزود بكاميرا رائعة وشاشة AMOLED رائعة.

ليه الموبايلات الحلوة محدش بيشتريها..تعرف على أفضلهم

وهذه الهواتف تحظى بشعبية كبيرة لأنها تلبي معايير متعددة، مثل الأداء والكاميرا والشاشة والتصميم. كما أنها تتوفر بأسعار معقولة نسبيًا، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين.

 

وفيما يلي بعض النصائح لشراء هاتف محمول جميل دون دفع الكثير من المال:

 

• ابحث عن هاتف محمول يتميز بتصميم أنيق مصنوع من مواد متينة.

• اقرأ المراجعات قبل الشراء لتعرف ما يقوله الآخرون عن الهاتف.

• قارن الأسعار من مختلف المتاجر قبل الشراء.

وأخيرًا، فإن قرار شراء هاتف محمول جميل يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك الميزانية والأذواق الشخصية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

تحركات بسعر الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

عريس الخانكة راح ضحية الشهامة| حكاية رصاصة كتبت نهاية ابن القليوبية بعد 25 يوم زواج

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

موضوعات متعلقة

تابلت جديد ممتاز في فئة الـ 2000 جنيه فقط

وداعا سامسونج وiPhone.. موبايل جديد من Honor بمواصفات ستذهلك والسعر خيالي

بأقل من 1500 جنيه.. أحدث سمارت ووتش على شكل ساعة كلاسيك

أفضل موبايلين شاومي في 2023

لو بتحب التصوير.. أقوى كاميرا في موبايلات Vivo الجديدة

أفضل ألعاب مجانية للأطفال في 2023 على الموبايل

مصر بقائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مميزات جبارة لـ هواتف Oppo الحاصلة على تحديث أندرويد 14

ترشيحاتنا

رد مدمر.. إيران تهدد بـ تسوية تل أبيب بالأرض

برلماني: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي سنويا

40% من اقتصاديات العالم..سمير فرج يفجر مفاجأة بشأن ما يحدث بالبحر الأحمر

جنرال إسرائيلي: لا تصدقوا الجيش لا حل لـ أنفاق حماس

إسكان النواب: جدية التصالح 25% .. وتقسيط القيمة على 3 سنوات

أول تعليق من المملكة بعد العثور على جثتي سعودي وكويتي في الأنبار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

علامات غير متوقعة تكشف الزبادي الفاسد من السليم .. تعرف عليها

احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

فيديو

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ