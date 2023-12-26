اعتراف إسرائيلي بقتـ.ل جنديين بالخطأ في غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حدوث خطأ تسبب في مقتل جنود للاحتلال بنيران صديقة.

وأفادت الإذاعة العبرية بمقتل جنديين في شهر نوفمبر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية لأحد المبانى في غزة.

وأشارت إلى ان قوات الاحتلال قصفت المبنى ثم تأكد لاحقا أن داخله كتيبة وجنود للاحتلال مما أدى إلى مقتلهم.

وتتكرر مثل هذه الحوداث بشكل مستمر من الاحتلال وهو ما يظهر حجم التخبط في عمليات الاحتلال العسكرية ونقص في جمع المعلومات.

ونشرت وسائل اعلام فلسطينية صور لضباط صهاينة قتلى في صفوف جنود الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم في غزة.

واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال بمقتل 17 جندياً إسرائيلياً بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.