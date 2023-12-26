ناقد رياضي: مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا ممتعة أكثر من بيراميدز وفيوتشر| شاهد

قال هاني عبدالصبور الناقد الرياضي، إن مباراة بيراميدز وفيوتشر في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات لم تكن على المستوى المطلوب طوال الـ90 دقيقة عدا بعض الفرص القليلة مع نهاية المباراة.

الإثارة الحقيقية في مباراة بيراميدز وفيوتشر

وأضاف هاني عبدالصبور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن خطة الإدارة الفنية لنادي فيوتشر الوصول المباراة لنقطة التعادل بهدف لعب الركلات الترجيحية، ولذلك فيوتشر كان الأجهز لضربات الجزاء مقارنة بلاعبي بيراميدز.

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن الإثارة الحقيقية في مباراة بيراميدز وفيوتشر، بدأت مع الركلات الترجيحية والتي وصلت إلى 34 ضربة ترجيح، تألق خلالها حارس فيوتشر، محمود عبدالرحيم جنش كعادته منذ حراسته عرين الزمالك.

ولفت الناقد الرياضي إلى، أن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في بطولة السوبر كانت ممتعة أكثر مباراة بيراميدز وفيوتشر، وشهدت إثارة وندية بين الفريقين قبل أن ينهي مدافع سيراميكا كليوبترا المباراة بهدف عن طريق الخطأ في فريقه بعد تمريره من إمام عاشور.