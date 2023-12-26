كاتب صحفي: العلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية حمت الأمن القومي العربي من المشاكل|فيديو

قال أحمد الخطيب، الكاتب الصحفي، إن العلاقة بين مصر و السعودية تاريخية وقديمة، مؤكداً أن مصر والسعودية تقع عليهما مسئولية كبيرة، على اعتبار أنهما قادة الدول العربية.

العلاقة بين مصر والسعودية عريقة وممتدة

وأضاف أحمد الخطيب، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن العلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية حمت الأمن القومي العربي من العديد من المشاكل والتدخلات.



وأشار الكاتب الصحفي إلى أن العلاقات المصرية بين مصر و السعودية عريقة وممتدة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن العلاقات المصرية السعودية ستشهد تحالفا أكبر خلال الفترات المقبلة.