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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الفلاحة المغربي يستقبل مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

وزير الفلاحة المغربي
وزير الفلاحة المغربي ومدير منظمة التنمية الزراعية

استقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في المملكة المغربية محمد صديقي،  في مكتبه في الرباط، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية.
 

وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بضيفه ووفده المرافق متمنيا له إقامة سعيدة في المغرب.
 

من جانبه أعرب المدير العام عن سعادته بهذه الزيارة وحرصه على أن تتوج باجتياز خطوات كبيرة على طريق تعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة .
 

بعد ذلك جرى استعراض ملفات التعاون  الجاري العمل عليها حاليا ومن بينها: اعتماد البرنامج العربي للتميز في مجال بناء القدرات العربية والافريقية في التقنيات الزراعية والبيئية الحديثة التي تنوي المنظمة إطلاقه والذي سيتخذ من المغرب مقرا له، وتنظيم الدورة التدريبية في مجال  تسيير المبيدات المنتهية الصلاحية التي تعد المنظمة لتنفيذها لصالح بعض الكوادر والفنيين  من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية بتمويل من من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا و وقع اختيار المنظمة على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في المغرب كشريك فني لتنفيذ الدورة.

كذلك تنظيم الدورة التدريبية رفيعة المستوى لبناء قدرات المفاوضين العرب في مجال مكافحة التصحر  التي ستعقد بالتعاون بين المنظمة  وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ووزارة الفلاحة  والصيد البحري والتنمية القروية  والمياه والغابات.

وأعرب وزير الفلاحة المغربي عن استعداده التام لإعطاء التعاون بين المنظمة  وبلاده دفعا جديدا  وأمن على كل مقترحات معالي المدير العام وأصدر التوجيهات فورًا بشأنها وطلب من المصالح المختصة في الوزارة أن تسهل إجراءات التنفيذ، خاصة برنامج التميز الذي تم الاتفاق على ان تكون النسخة المقترحة من المنظمة هي المرجع و تطلع عليها  مختلف مصالح الوزارة ذات الصلة لتضيف اليها الموضوعات التي ترى انها يمكن ان تقدم فيها اضافة للبرنامج، على ان يتم اعتماد الوثيقة بشكلها النهائي ويتم توقيع اتفاق بين الوزارة والمنظمة يكون الإطار القانوني لتنفيذ البرنامج  وتكون وثيقة البرنامج ملحقة بهذا الاتفاق وتشكل جزء لا يتجزأ منه، ويتم توقيع الاتفاق في اسرع وقت ممكن بين صاحبي المعالي الوزير والمدير العام وتكون الوزارة هي المظلة التي يعمل تحتها البرنامج وتحتضن الوحدة المكلفة بالإشراف والتنفيذ والتي ستضم ممثلين عن الطرفين وتحت الإشراف المباشر لصاحبي المعالي الوزير والمدير العام.

بعد ذلك عقد المدير العام جلسات عمل مع المساعدين المباشرين لمعالي الوزير المعنيين بالبرنامج  وباقي الانشطة الأخرى، حيث تم توضيح بعض التفاصيل التنظيمية والفنية.

وأكد وزير الفلاحة المغربي اهتمامه بالدورة التدريبية في مجال المبيدات وأعطى تعليمات مباشرة لمدير المركز الوطني لسلامة المنتجات الغذائية للمبادرة في الإسراع بالإجراءات التنفيذية لهذه الدورة.

أما بخصوص دورة بناء قدرات المفاوضين العرب في مجال مكافحة التصحر التي ستنظمها المنظمة وسكرتارية الاتفاقية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمياه  والغابات في المغرب في شهر فبراير 2024 في مراكش، فقد أكد الوزير انه سيحضر حفل انطلاقها في مراكش إلى جانب المدير العام .

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