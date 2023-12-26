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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال العدل: أحمد فتوح قدم كل الإعتذرات ليبقى في الزمالك والنادي فعل الصواب

جمال العدل
جمال العدل

أكد المنتج الكبير جمال العدل أن دور محبي الزمالك في الوقوف خلف النادي أمر طبيعي، متحدثا عن ملف تجديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

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وقال جمال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "أحمد فتوح أبدى حسن النية في ملف تجديد عقده مع الزمالك".

وتابع: "الزمالك ليس مطالب بأن يُنهي على مستقبل فتوح .. هو إبن من أبناء النادي.. وأمر طبيعي أن يكون لمحبي الزمالك دور في الوقوف بجانب النادي".

وأردف : "لا نهدف إلى أي شئ سوى أن يكون الزمالك في المكانة التي يستحقها".

وعلق العدل على انتقاد البعض لتجديد عقد اللاعب بأنه ليس من الطبيعي أن يمتلك الزمالك لاعب بقيمة فتوح ويتركه خاصة بعد اعتذاره، مؤكدا أن فتوح أشترى نادي الزمالك وجماهيره .. وليس مطالب بأكثر من ذلك.

واستفاض: "الزمالك قام بـتقويم أحمد فتوح وهو الهدف الأهم.. تربى داخل جدران النادي وعاد لصوابه في الوقت المناسب ".

وأضاف : مجلس إدارة النادي بقيادة الكابتن حسين لبيب هو من يمثل الزمالك .. وأتخذ الصواب في ملف فتوح.

جمال العدل الزمالك أحمد فتوح

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