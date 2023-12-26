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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ حملات إزالة تعديات على أراضي الدولة بقرية الهنداو في الوادي الجديد

جانب من الازاله
جانب من الازاله

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة  بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ حملة إزالة تعديات على أرض الدولة بمنطقة عين الاذان بقرية الهنداو.

وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية فى تنفيذ حملات الإزالة لكافة أشكال التعديات، و حفاظا على حق وأملاك الدولة، والتشديد على أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي الدولة، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى الحال ومحاسبة القائمين عليها .

وفى سياق متصل، تم تنفيذ حملات صيانة فى قطاعات الكهرباء والطرق بنطاق المركز، والتى تضمنت نقل عدد من أعمدة الانارة لتوسعة الطريق الرئيسى بقرية العوينة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرية العوينة وضمن خطة احلال وتجديد محطات المياه بمركز الداخلة.

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كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطة مياه موط القديمة ، ورفع كفاءة وحدات رفع المياه ، تحت اشراف المهندس محمد حسين مدير عام المرافق بالمركز والمهندس  احمد سيد مدير محطات المياه بالمركز.

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