مستشفى النجوم: ماجد المصرى يخضع لعملية فى العين ونقل شيريهان أبو الحسن للمستشفى

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة ولعل من أبرزها الفنان ماجد المصرى والإعلامية شيريهان أبو الحسن والمطرب مسلم.

ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

ماجد المصرى

طمأن الفنان ماجد المصري جمهوره عن حالته الصحية بعد إجرائه لعملية دقيقة بالعين في أبو ظبي.

وقال الفنان ماجد المصري من خلال تسجيل صوتي ل"Et بالعربي"، إنه أجرى اليوم عملية ليزر بالعيون أثر قطع فى الشبكية، وهو الآن أصبح بحالة صحية جيدة.

واختتم حديثه، قائلاً: أهم حاجة الدعاء واللى بيحبني يدعيلي.

شيريهان أبو الحسن

تعرضت الإعلامية شيريهان أبو الحسن لوعكة صحية مفاجأة دخلت على أثرها المستشفى.

ونشرت شريهان أبو الحسن صورة من داخل المستشفى برفقة صديقاتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

عنبة

نشر الفنان عنبة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن عن تعرضه لأزمة صحية.

واكتفى عنبة بالتعليق قائلا : يا رب شفاك".

مسلم

تعرض المغني الشاب مسلم الذي اشتهر بنجاح أغنية “اتنسيت" لأزمة صحية منذ ساعات وفق ما كشفه عبر حسابه على تطبيق انستجرام.

وكتب مسلم ستوري عبر ستوري انستجرام:" مريض بقالي مدة طويلة أتمنى اللي بيحبني يدعيلي".