التموين: احتياطي القمح يكفي 4 أشهر وبدء استخلاص سكر القصب في يناير

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي عدة شهور.

أضاف وزير التموين أن احتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي4.3 شهر ، وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل.

لفت إلى انه سيتم تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم .

وأوضح المصيلحي أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، واذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة، سيصل الإحتياطي نحو 2.3 شهر ،لافتا إلى أنه يوم 5 يناير المقبل ستبدأ 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية بدء موسم حصاد سكر القصب.

وأوضح المصيلحي أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهرا.



وتابع المصيلحي لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية والمبردة اكتفاء ولدينا عقود تكفي أكثر من عام فيما بلغ احتياطي اللحوم الحية نحو 3شهور.

مستودع استراتيجي

جاء ذلك خلال وضعه يرافقه أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حجر الأساس لانشاء مستودع استراتيجي بمحافظة الفيوم على مساحة 10 أفدنة والذي تنفذه وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتعاون مع شركة الفيوم للمخازن والمستودعات وبتنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات باستثمارات تتراوح من 1.5 إلى 2 مليار جنيه، ويتم تنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح من 18 الى 24 شهرا ضمن المرحلة الأولى لانشاء 4 مستودعات عملاقة بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر منوها بأنه فور الإنتهاء من المرحلة سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الثنية والتي تضم إنشاء 4 مخازن استراتيجية في محافظات بني سويف وكفر الشيخ والمنيا والاسكندرية.