الاعتداء على رجال أمن.. إجراء مهم من وزارة الداخلية الكويتية

اتخذت وزارة الداخلية الكويتية الإجراءات القانونية بحق أطراف واقعة التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم بتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.



وذكرت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة في بيان لها : تفيد وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم.

وأشارت الوزارة الكويتية في بيانها أن التهم الموجودة الي المعتدين تمثلت في : التعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل - إهانة موظف عام - ⁠إساءة استخدام هاتف (تصوير) حيث تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة الى كراج حجز المرور».

وأكدت أن وزارة الداخلية تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن.