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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد محيط الكنائس استعدادا لأعياد الميلاد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المتابعة اليومية لأعمال التطوير بشوارع المحافظة، وتكثيف الجولات المستمرة على مدار الأسبوع بجميع ربوعها.

كما أكد رحمي استمرار تطوير جميع الشوارع بمدن ومراكز المحافظة، واستمرار وضع الخطط والرؤى الشاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها.

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي قام بها في السابعة من صباح اليوم، الثلاثاء، بالسنطة لتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمتغيرات المكانية ومحيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال عيد الميلاد المجيد.

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بدأت الجولة بمتابعة منفذ “معا ضد الغلاء” وسيارات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالسنطة لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة “السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن، والبيض”، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وشدد محافظ الغربية خلال الجولة على تكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

كما شدد على المرور اليومي لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

وتابع المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمتغيرات المكانية بمركز ومدينة السنطة، وذلك استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكاواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم.

كما تابع سير العمل في المركز التكنولوجي والمتغيرات واستمع لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددا على جميع العاملين بالمركز التكنولوجي بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة في إطار القانون، حيث إن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

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واستمرت الجولة الموسعة بمتابعة محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في تجهيز محيط الكنائس والأديرة في مركز ومدينة السنطة.

وتفقد المحافظ محيط كنائس "العذراء بالسنطة البلد، وماري جرجس بالسنطة، وأبو سيفين بمسهلة).

وأشار إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة، ورفع أي مخلفات في جميع الشوارع والطرق المؤدية للكنائس، وإجراء الصيانة الدورية لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح.

ووجه بعمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة، وتمهيد جميع الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر جميع المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

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وأكد رحمي خلال جولته أن مصر لها طبيعة خاصة تتجسد فيها كل معالم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب من مسلمين ومسيحيين، وهناك حالة من التسامح والإخاء بين الأهالي، والجميع على قلب رجل واحد لإخراج احتفالات أعياد الميلاد المجيد بأفضل صورة.

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