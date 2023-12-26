روساتوم: حريق كاسحة الجليد لم يؤثر على مرافق المفاعل النووي

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وقوع حريق في إحدى الكبائن على متن سفينة الحاويات /كاسحة الجليد "سيفموربت"، التي تعمل بالطاقة النووية في مدينة مورمانسك، في 24 ديسمبر الحالى.

وذكرت شركة روساتوم الحكومية أن مساحة الكابينة حوالي 30 مترا مربعا، وقد تم إخماد الحريق في الحال، ولم يسفر عن أي إصابات، ولم يكن هناك أي تهديد أو مخاطر لأنظمة دعم الحياة أو مرافق المفاعل النووي.

وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن وزارة الطوارئ الروسية، أن حريقا اندلع في كاسحة جليد تعمل بـ الطاقة النووية في منطقة مورمانسك في روسيا.

وقالت مجموعة “آر. بي. سي” الإخبارية الروسية، إن السلطات الروسية سيطرت على الحريق، وإنه لا يوجد خطر من انتشاره.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، أن كاسحة الجليد "سيفموربوت" هي سفينة النقل الروسية الوحيدة التي تعمل بـ الطاقة النووية.