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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء: إضاءة نور العقل تزيد قناعة الإنسان بأهمية اختيار شريك الحياة

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إذا أضاء نور العقل ازدادت قناعة الإنسان بأهمية اختيار شريك الحياة ، على اعتبار الدين والخلق لأنها شراكة عمر وتربية أبناء لا يتحملها إلا صاحب القيم والمبادئ والأخلاق القويمة . 

معايير اختيار الزوج فى الإسلام 

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن معايير اختيار الزوج للفتاة المقبلة على الزواج.

وقال الورداني، في فيديو له، إن اختيار الزوج يتم من خلال معايير تتعلق بذاته فمنها ما يتعلق بقيمه وأخرى بعقله ومظهره، منوها أن معايير القيم تعني أنه لابد أن يكون الزوج من أهل الصلاح ويكون من المقبلين على الله والمحبين لفعل الطاعات والعبادات، ويمكن معرفة قيم الإنسان من خلال علاقته بالله وعلاقته بالناس والأخرين من حوله وهذا يكون ظاهرا.

وأشار إلى أنه ينبغي أن تختار الفتاة شريكها في الحياة من المتحملين المسئولية ويكون من الشخصيات التي يمكن تحملها والعيش معها فهناك شخصيات لا تتطاق والنبي يقول "من أعظم الإثم أن يضيع المرء ما يعول" ويقول طليس للمرء أن يذل نفسه قالوا وكيف يارسول الله؟ قال: أن يحمل نفسه مالا تطيق".

وأوضح أنه لا يمكن للفتاة الزواج من الشخص المتذمر دائما أو دائم الشكوى وكذلك الشخص النرجسي الأناني المغرور قائلا "لا تتزوجي إلا المتزن نفسيا وعقليا".

وذكر أن كثير من النساء تتزوج الرجل من أجل تغييره أو على أمل أن يتغير مع المستقبل منوها أن الرجال من الصعب أن يتغيروا في المستقبل أو أن يغيروا من أنفسهم.

وأوضح أن الأمر الأخير يتعلق بمظهر الشخص ونظافته الشخصية، منوها أن الناس في قبولهم للأمور الظاهرية الشكلية لها نسب متفاوتة ولذلك على الأقل أن يكون مقبولا لدى الطرف الأخر.

معايير اختيار الزوج فى الإسلام

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