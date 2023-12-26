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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شروط مهنة السايس والإجراءات.. تفاصيل

مهنة السايس
مهنة السايس

حدد قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف بقانون السايس ، شروط مهنة السايس والاجراءات ، حيث..لابد أن يكون 

 

- حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

-الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

_اجادة  القراءة والكتابة.

- قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
 

-ألا يقل سنه  عن ۲۱ سنة.

و شدد قانون السايس العقوبة  لمن يتجاوز التعريفة المحددة لانتظار السيارات بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيها ولا تزيد على 5000 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة ".

وأكد القانون على التزام الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال أماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. 

حذر قانون انتظار المركبات في الشارع المعروف اعلاميا بقانون السايس المواطنين من مزاولة مهنة السايس  قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط .

وشدد القانون على التزام السايس بالتعريفة المحددة لركن السيارات وعدم تجاوزها ،وحدد عقوبة إلغاء الرخصة في  حالة تحصيل السايس المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

شروط مهنة السايس مهنة السايس قانون السايس السيارات قانون إنتظار المركبات

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