اليونسكو تفتح باب الترشح لجائزة الملك حمد بن عيسى لاستخدام تكنولوجيا المعلومات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عن فتح باب الترشح لنيل جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم للعام ٢٠٢٣م.

وتحمل الجائزة في دورتها لهذا العام عنوان "التعلّم الرقمي من أجل تعليم أخضر"، وسيتم منحها للمشاريع والمبادرات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتطوير طرق تدريس مبتكرة وشاملة معنيّة بالمناخ، بالإضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تمنح الفرصة للمتعلمين لاكتساب المعارف والقيم والمهارات اللازمة لمعالجة التغيّرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.

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تجدر الإشارة إلى أن اليونسكو قد حددت يوم ٥ فبراير ٢٠٢٤م كآخر موعد لتقديم الترشيحات على أن يتم تنظيم الحفل الختامي لتوزيع الجوائز على المبادرات والمشاريع الفائزة في منتصف العام ٢٠٢٤م.