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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار عقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين للاستماع لمطالبهم

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بعقد لقاءات جماهيرية بالمواطنين لخدمة أهالينا، وخلق جسور تواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم.

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وفي هذا الصدد، واصل رؤساء الأحياء بالإسكندرية عقد اللقاءات الأسبوعية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم؛ مع التنبيه على جميع المختصين بالتعامل الفوري لإزالة أسباب تلك المشكلات بمختلف أشكالها مع الاستمرار في تطوير منظومة خدمة المواطنين للوصول للهدف المرجو منها.

وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

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