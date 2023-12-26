صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صافرات الإنذار دوت في "غلاف غزة".

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية يعتليها عدد من الجنود شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة حيث نجحوا في إيقاعهم مابين قتيل وجريح بحسب البيان الصادر عن حركة القسام.



فيما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إسرائيل" بالكشف عن مصير عشرات النساء اللاتي اعتقلتهن في غزة والتحقيق في التعذيب وممارسات التحرش بحقهن

وذكر المرصد : جيش الاحتلال اعتقل نحو 3 آلاف من الرجال والنساء والأطفال القصر من منازلهم ومراكز اللجوء في غزة وهم في عداد المخفيين قسريًّا

وأضاف : وثقنا في عدة حالات اقتياد جيش الاحتلال للنساء ونزع الحجاب وتفتيشهن من الجنود وتعرضهن للتحرش الصريح والضرب والتنكيل

وأردف أيضا : جيش الاحتلال يواصل اعتقال العشرات من الإناث بمن فيهن مسنات إحداهن يتجاوز عمرها 80 عامًا، وأمهات مع أطفالهن الرضع، وطفلات قاصرات

وأتم المرصد : جميع النساء المعتقلات من غزة يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة حاطة بالكرامة، إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب والتحرش ببعضهن