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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد دورته 116 على المستوى الوزارى غدا بالقاهرة

السفير محمدى أحمد
السفير محمدى أحمد الني

أكد السفير محمدى أحمد الني ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذى يتبع جامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقراً دائما له ،أن الأمانة العامة للمجلس قررت عقد الاجتماع الدورى رقم ١١٦ على المستوى الوزارى غدا الأربعاء الموافق ٢٦ ديسمبر الجارى بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

وأشار السفير محمدى أحمد الني أن الاجتماع  الوزارى  يأتى فى ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة العربية وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل التكامل الاقتصادى العربى بما يعزز من رفع مستوى معيشة المواطنيين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التى تشهدها عدد من الدول العربية .

وأشار السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهود كبيرة من أجل وضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء في المجلس وكذلك الاتحادات والشركات العربية المشتركة لتعزيز التعويم والتكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية والمنظمات والهيئات التى تعمل تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية من أجل الوصول إلى تحقيق السوق العربية المشتركة ونمو اقتصادى يهدف إلى برفع مستوى معيشة المواطنيين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نهضة اقتصادية عربية مستدامة.

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