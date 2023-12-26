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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدًا.. إنطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والصحة بكلية التمريض

صدى البلد

تنطلق غدًا بجامعة سوهاج فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية والصحة، الذي تنظمه كلية التمريض بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأكد على دور الجامعات في التصدي لقضية التغيرات المناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بالتوازي مع الاهتمام العالمي بقضايا تغيرات المناخ وتأثيراتها المحتملة على البيئة.

وأضاف "النعماني"، أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الهامة التى تختص بمجال التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها من خلال رؤية التمريض، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان والمجتمع.

كما سيناقش المؤتمر مخاطر التغيرات المناخية ودور التمريض فى مواجهتها، وتهديدات التغيرات المناخية وآثارها على المستقبل.

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وقالت الدكتورة غنى عبد الناصر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق التعاون المشترك بين الجامعات المصرية والدولية، عن طريق تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين المشاركين فى فعاليات المؤتمر.

كما يهدف إلى زيادة وعى منتسبي القطاع الصحى بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها، ودور التمريض فى مواجهة تلك التغيرات، وذكرت كلاً من الدكتورة نادية صالح والدكتور هند اسماعيل مقررًا المؤتمر، أن فعاليات المؤتمر تستمر في الفترة من ٢٧ حتي ٢٩ من ديسمبر الجاري.

ويتضمن عدد من الجلسات العلمية التي يشارك بها كليات التمريض بمختلف الجامعات والقطاع الصحي بجميع المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية عبر "الأون لاين" من دول اليمن، الأردن، والمملكة العربية السعودية.

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