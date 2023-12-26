الهلال الأحمر الفلسطيني : سقوط 300 شهيد من الأطباء والمسعفين

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة سقوط 300 شهيد بين طبيب ومسعف استهدفهم الجيش الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة قد أكد في وقت سابق ان الواقع الصحي في القطاع بات كارثيا، مشيرا الي ان الواقع الصحي هو الأسوأ منذ بداية الحرب على القطاع.

وأشار القدرة في تصريحات صحفية الي انه يجري مفاضلة بين حالات الجرحى لإدخالهم إلى غرف العمليات مبينا أن الواقع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي وهذا ما يريده الاحتلال

وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة ان الآلية المتبعة لإرسال الجرحى للخارج غير مجدية وتساهم بقتل مزيد منهم.

وأبان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ان 900 ألف طفل في مراكز الإيواء بغزة يعانون خطر الجفاف المجاعة والأمراض.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "إسرائيل" بالكشف عن مصير عشرات النساء اللاتي اعتقلتهن في غزة والتحقيق في التعذيب وممارسات التحرش بحقهن

وذكر المرصد : جيش الاحتلال اعتقل نحو 3 آلاف من الرجال والنساء والأطفال القصر من منازلهم ومراكز اللجوء في غزة وهم في عداد المخفيين قسريًّا

وأضاف: وثقنا في عدة حالات اقتياد جيش الاحتلال للنساء ونزع الحجاب وتفتيشهن من الجنود وتعرضهن للتحرش الصريح والضرب والتنكيل

وأردف : جيش الاحتلال يواصل اعتقال العشرات من الإناث بمن فيهن مسنات إحداهن يتجاوز عمرها 80 عامًا، وأمهات مع أطفالهن الرضع، وطفلات قاصرات

وأتم المرصد: جميع النساء المعتقلات من غزة يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة حاطة بالكرامة، إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب والتحرش ببعضهن