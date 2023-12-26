تحصين 117 ألف رأس ماشية ببني سويف ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها، ووصل إلى 117 ألفا و28 رأسا، منها :103 ألف و483من الأبقار، و11 ألف و721من الجاموس، و1779من الأغنام و45 من الماعز ، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى العشرين من ديسمبر الجاري

يُذكر أن مديرية الطب البيطري، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي، كانت قد أتمت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.