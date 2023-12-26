اخبار التعليم.. هدية من الوزير لطلاب المدارس قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.. هل تتحكم الكواكب والأبراج والسماء في مصير الإنسان على الأرض

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



رئيس جامعة بني سويف يتفقد عددا من المشروعات الجديدة بمجمع 330 فدانا





تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم، عدد من المشروعات الجديدة تحت الإنشاء بمجمع ٣٣٠ فدانا، وذلك لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات، حيث شملت الجولة تفقد معهد الأورام الجديد، وكلية العلوم الجديدة، والمسجد، وتعلية مركز التأهيل الطبي .



هل تتحكم الكواكب والأبراج والسماء في مصير الإنسان على الأرض



يحرص الملايين من البشر مع بداية العام الجديد، لمتابعة توقعات السنة الجديدة وقراءة أخبار الأبراج والتاروت والتي تتنبأ بحظوظهم خلال العام وما قد يخبئه لهم من حظوظ أو عقبات، وصحة ورزق وزواج وطلاق وموت وحروب وقيام دول وسقوط أخرى.



هدية من وزير التعليم لطلاب المدارس قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024



أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا لصالح طلاب المدارس قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024





بدء القبول للصف الثاني الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية (IPS) بالوادى الجديد

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قبول تلاميذ الصف الثاني الابتدائي للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (lPS)، و بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة على أن تبدأ الدراسة بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر بدايته يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر ، وفق خطة عمل المدارس الدولية. مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة 50٪.





القمر البارد يزين سماء مصر غدًا بنسبة لمعان 100 %.. تفاصيل

تتزين سماء مصر غدا ليلا بظهور بدر شهر ديسمبر والمعروف بـ القمر البارد أو قمر عيد الميلاد (الكريسماس) فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال ويظهر القمر بشكل جميل فيعد فرصة مميزة للتصوير.