أزمة ثقة.. صحف عبرية: لا تصدقوا الجيش الإسرائيلي والمحللين علي القنوات

دعت صحف عبرية المجتمع الإسرائيلي إلي عدم تصديق كل ما يصدر من بيانات وتصريحات عن جيش الاحتلال والمحللين الإسرائيليين الذين يظهرون علي الشاشات الإسرائيلية فيما يخص الحرب علي غزة.

ونشرت صحيفة هآرتس العبرية مقالًا، اليوم الثلاثاء، بعنوان “لا تصدقوا الجيش الإسرائيلي والمحللين الإسرائيليين.. لا يوجد حل لأنفاق حماس”.

وأضافت هآرتس أنه بناءً على المعلومات التي تلقتها الصحيفة من الجنود والضباط الموجودين في قطاع غزة منذ بدء الحرب، توصلت إلى الاستنتاج التالي: المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي والمحللين العسكريون في استديوهات التلفزيون يقدمون صورة زائفة للآلاف عن عدد شهداء حماس والقتال وجهاً لوجه بين قواتهم وقوات الجيش الإسرائيلي.