محافظ كفرالشيخ يشيد بدور جمعيات المجتمع المدني في دعم الأسر الأولى بالرعاية

أشاد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لمشاركتهم الفعالة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة عليهم وإسعادهم.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ اليوم الثلاثاء يرافقه رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، احتفال مؤسسة نهر الخير بتسليم مساعدات عينية ومادية لـ 90 عروس من الأسر الأولى بالرعاية والمقبلين على الزواج.



وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص التهاني للعرائس، مشيراً إلى أن مؤسسة نهر الخير تبذل كل عام جهودا كبيرة في دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة عليهم وإسعادهم، متمنياً أن يستمر هذا العمل الخيري ويتسع ليشمل جميع الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بمشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني للوصول للفئات المستهدفة بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد المحافظ أيضا توزيع أجهزة كهربائية وغرف نوم وأنتريهات للمقبلين على الزواج من الأيتام، موجها الشكر لكل العاملين بجمعية نهر الخير وعلى رأسهم سوسن هيبة، رئيس مجلس الإدارة