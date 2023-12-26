عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير منتخب مصر

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موعد عودة عمرو كمال للملاعب بعد إصابته خلال التدريبات الجماعية مع فريقة .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" عمر كمال يستكمل الفحوصات الطبية واللاعب  يعود بعد ١٠ أيام للملاعب ".

وأكمل عمر كمال عبد الواحد نجم نادي مودرن فيوتشر الفحوصات الطبية المطلوبة للاطمئنان على حالة الإصابة التي تعرض لها في أبو ظبي قبل المشاركة مع فريقه في بطولة السوبر المصري.


وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أنه بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي فإن النتائج جاءت مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها ١٠ أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات المهمة مع الفريق والمنتخب الوطني.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، في نهائي كأس السوبر المحلي للأبطال.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

4 أيام.. غلق محاور حيوية بمدينة نصر بسبب المونوريل |تفاصيل

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

ترشيحاتنا

مصادر: عزل حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية.. وإدريس أو العريان قائما بالأعمال

بيان عاجل من الشرطة الهندية بعد وقوع إنفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية

التمرد وحجب الثقة والمظاهرات.. هآرتس تنشر روشتة إجبار نتنياهو على التنحي

رئيس الكونغو الديمقراطية يعرب عن تقديره لمساهمة مصر في دعم العملية الانتخابية

تفاصيل انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. فيديو

أبو العينين يهنئ الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا: مباراة شرفت الكرة المصرية وعكست روح الأخوة بين الناديين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تنفذ عدداً من الأنشطة المجتمعية لخدمة أبناء محافظة مطروح

يمكنهم الإنجاب دون تزاوج.. إليكم أغرب 5 حيوانات حول العالم| صور

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

فيديو

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع أسرة كاملة في الشرقية «فيديوجراف»

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ