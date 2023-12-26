محدش مشي بشكل طبيعي.. متحدث الزمالك يعلق على أزمة القيد مع الفيفا

علق الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك علي قرار مجلس إدارة بعدم المشاركة في كأس الرابطة هذا الموسم قائلا: ده قرار جهاز فني بسبب مشاركة اكثر من 6 لاعبين من الفريق الأول مع منتخب مصر .



وأوضح سالم فى مداخلة مع الإعلامي ابراهيم عبد الجواد ان الزمالك قرر الحفاظ على فريق 2003 وعدم الدفع به في كأس الرابطة خوفا على الاعبين من الاحتكاك مع فرق الدورى ولديهم خبرات كبيرة واعمار سنية كبيرة وحتي لا نخسر لاعبين في سن صغير .



وتابع : مشكلة القيد ستحل في القريب العاجل وسنعلن اخبار سارا لجماهير القلعة البيضاء قريبا ومن الواضح أن مفيش حد مشي من النادي في السنوات الماضية بشكل طبيعي كلها أزمات.



وأشار سالم إلى أن أحمد فتوح ابن النادي وجدد وفقا لشروط النادي والاعب ملتزم بجميع العقوبات المادية والإدارية.