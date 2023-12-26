التمرد وحجب الثقة والمظاهرات.. هآرتس تنشر روشتة إجبار نتنياهو على التنحي

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية روشتة وخطة وحلول لإجبار رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتيناهو، علي التنحي رغمًا عنه.

ومن ضمن الطرق التي طرحتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية: التمرد الحكومي والتصويت على حجب الثقة والاحتجاجات العامة.

وأضافت الصحيفة أن “هذه هي كل الطرق لإزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من السلطة، واحتمالات حدوث أي منها بينما الحرب مع حماس لا تزال مستمرة."

وأحد السبل المحتملة للتغيير يكمن في عالم السياسة الداخلية، أي التمرد الحكومي. وإذا ارتفعت الأصوات المعارضة داخل حزب نتنياهو أو ائتلافه بما فيه الكفاية، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط داخلية تدفعه إلى التنحي.

وهناك آلية أخرى للتغيير تتمثل في التصويت على سحب الثقة من البرلمان الإسرائيلي، الكنيست.

ويمكن لأحزاب المعارضة أن تحاول حشد الدعم الكافي لتمرير التصويت بحجب الثقة، والذي، في حال نجاحه، سيؤدي إلى انهيار الحكومة والحاجة إلى انتخابات جديدة.

لقد لعبت الاحتجاجات العامة تاريخياً دوراً مهماً في تشكيل النتائج السياسية، وتظل قوة محتملة للتغيير في إسرائيل.

وقد حدثت في الماضي مظاهرات حاشدة تعبر عن الاستياء من قيادة نتنياهو، ويمكن أن تعود إلى الظهور وسط التحديات المستمرة.