هبة واصل: الحوار الوطنى أحدث حراكا فكريا غير مسبوق بين طوائف الشعب

أشادت الدكتورة هبة واصل أمين عام حزب المصريين الاحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستئناف مجريات الحوار الوطنى استكمالاً لمسار الجمهورية الجديدة التي تستوعب رؤية الجميع في شتئ المجالات، ولاسيما أن كافة محاور الحوار هامة وبخاصة الصعيدين الاقتصادي والسياسي علي وجه التحديد باعتبارهما قاطرة اجتياز التحديات.

حراك فكرى غير مسبوق

وقالت «واصل» إن الحوار الوطنى أحدث حراك فكرى غير مسبوق بين جميع طوائف الشعب المصرى ويرنو لتحقيق مساحات مشتركة للجميع، ولذا يتعين العمل علي تلافي اي نوعاً من العوائق أو الثغرات التي شهدتها الجولة الأولي.

مشيرة إلي أن نتائج دراسة القضايا التى عرضت على المستوى السياسى والاقتصادى والمجتمعى بمثابة نواه لخطط اقتصادية استثمارية تعكس حياة مستقرة للشعب المصرى مع رؤية ومسار لتدارك كافة التحديات التى يشعر بها المواطن، ولذا فإن الجهات التنفيذية باختلاف القطاعات عليها العمل الجاد إنفاذ لتوجيهات السيد الرئيس بتحقيق التوصيات.



وأضافت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، أن أولوية القضايا علي طاولة الحوار الوطنى هى القضايا الاقتصادية لأنها الشاغل الأساسي للمواطن المصري، الذى اختار الرئيس لفترة رئاسية جديدة لما قدمه من تضحيات ومجهود للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وتحملوا أيضا اصلاح اقتصادى ينتظروا حصاد كثيرة منه.

وشددت علي أن المرحلة المقبلة تحتاج بناء حياة حزبية قوية أساسها التنوع وعلي قاعدة الدولة على مسافة واحدة من الجميع، وليكن الهدف الرئيسي هو اعداد كوادر مؤهلة ذو خبرة ليكونوا رجال دولة وساسة خبراء في مجالات متنوعة وغايتهم خدمة بلادهم من مواقع المسؤولية ويكونوا عضد وسند فاعل في استكمالا لبناء الجمهورية الجديدة.