لا طعام أو مياه.. مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع في غزة كارثي

أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وأهالي القطاع يعانون بشكل كبير، مضيفا:" لا تتوافر المواد الغذائية وهناك نقص كبير في الطعام والشراب".

وأضاف الهباش في تصريحات له على قناة “إكسترا نيوز”:" الكثير من المواطنين في غزة يحصلون على نصف رغيف من الخبر يوميا فقط".

وتابع:" انقطاع كامل للكهرباء وانعدام تواجد مياه الشرب النظيفة في قطاع غزة ".

وأكمل محمود الهباش:" قبل العدوان كان قطاع غزة يستقبل يوميا حوالي 800 شاحنة محملة بالمواد الغذائية لكن الآن يدخل أقل من 10 % من احتياجات القطاع".

ولفت الهباش:" أكثر من 2 مليون فلسطيني نزحوا من بيوتهم وأصبحوا بلا مأوى"، مضيفا:" سلطة الاحتلال تمنع دخول المساعدات والمواد الغذائية ومستمرة في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي التدخل لإيقاف العدوان على غزة ".